شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لـ" أحمد على" قبل العودة لتدريبات البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد على مهاجم فريق البنك الاهلى لاختبار طبى تحت قيادة الجهاز الطبي قبل المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني لمدة 24 ساعة والعودة غدا الخميس.

وخاض أحمد على خلال الأيام الماضية برنامج علاجى وتأهيلى عقب الإصابة التى لحقت به، وهى عبارة عن مزق فى العضلة الأمامية .

وأختتم فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال معسكر الفريق التى أستمر لمدة 3 أيام الماضية عقب تولية القيادة الفنية خلفا للمدرب محمد يوسف استعدادا لمواجهة أسوان الأحد المقبل ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز .

كما عاد محمد بسيوني للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد الشفاء من إصابته بشد فى عضلة السمانة، ومازال محمد كوفي ومحمد مجدي ومحمد مثناني وأحمد على فى مرحلة التأهيل ما بعد الإصابة.