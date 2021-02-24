شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف .. محمد شريف يحرز هدفه الأول مع المنتخب في توجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد هدف محمد شريف مهاجم المنتخب الوطنى والأهلى الحالي في مرمى توجو من الأهداف التي لن ينساها اللاعب من ذاكرته لأنه أول أهدافه بقميص الفراعنة .

أحرز محمد شريف هدف المنتخب الثاني فى مباراة توجو خلال المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب الأخير في الجولة الرابعة من تصفيات أمم الأفريقيا 2022 بالكاميرون وانتهت لصالح الفراعنة بثلاثية أهداف مقابل هدف .

بدأ المنتخب الوطنى المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي- أحمد توفيق - محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- أيمن أشرف - طارق حامد -حمدي فتحي - محمد مجدي قفشة - محمود حسن "تريزيجيه"- محمد شريف -أحمد حسن كوكا.

بينما جلس علي مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- محمد بسام - محمود علاء-علي جبر - رمضان صبحي-حسام حسن-عبدالله السعيد- احمد سيد زيزو- مصطفي محمد- أحمد ابوالفتوح.

وأرتدى أحمد حجازى لاعب منتخب مصر شارة كابتن الفراعنة، فى مباراة توجو بعدما استبعد حسام البدرى اللاعب عبد الله السعيد كابتن المنتخب من التشكيل الأساسى، وعانى منتخب مصر من بعض الغيابات فى اللقاء المذكور أبرزها محمد صلاح ومحمد الننى بسبب فيروس كورونا، وعمرو السولية للإيقاف ومحمد هانى للإصابة.

وقال محمد شريف، لاعب النادي الأهلي، إنه يحلم بصناعة اسم وتاريخ مع القلعة الحمراء، موضحا أنه غير مهتم بتغيير مركزه بين المهاجم والجناح، وأضاف محمد شريف في تصريحات تليفزيونية: "مش عارف أنا مهاجم ولا جناح، ومش فارق معايا مسميات المركز، والمهم أن أؤدي دوري على أكمل وجه حسب توظيف المدرب".