شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: ما الخطأ الجسيم الذي ارتكبته ليتم إيقافي لمدة عام كامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد المصري، إنه لايعلم سبب معاقبته بالإيقاف لمدة عام، من جانب الاتحاد الدولي للعبة.

وأضاف هشام نصر، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إنه قاد لعبة كرة اليد المصرية في تحقيق انجازات دولية، كما ساهم في تنظيم بطولة كأس العالم لليد في مصر بنجاح منقطع نظير، ولم يكن ينتظر أن تكون هذه هي المكافأة.

وأكد إن العقوبة ستمنعه من خوض الانتخابات المقبلة، ما يعني إن عقوبته ستمتد إلى 5 سنوات وليس عاما واحدا، مشددا:«ما الخطأ الجسيم الذي ارتكبته ليتم إيقافي لمدة عام كامل؟».