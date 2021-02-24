شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يتحدث عن فوز المقاصة أمام أشمون: حذرنا اللاعبين من الاستهانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق مصر المقاصة، إن فريقه حقق فوزا مستحقا على أشمون في المباراة التي جرت مساء الثلاثاء بكأس مصر.

وأضاف حمد إبراهيم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»،:«جهزنا لاعبينا بشكل جيد قبل مواجهة أشمون، وحذرناهم بعدم الاستهانة من المنافس، وبالفعل قدمنا مباراة طيبة أمام فريق مكافح».

وأكد :«سنلعب أمام سيراميكا كليوباترا في اللقاء المقبل بكأس مصر، أداء سيراميكا يتشابه إلى حد كبير بما نقدمه، فكلانا يرفض الاعتماد على الدفاع، ويعتمد على الكرة الجميلة، المباراة ستكون صعبة بدون شك».