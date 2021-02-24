شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي وسيسيه يقودان الاتحاد أمام وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، عن قائمة الفريق لمواجهة وادي دجلة المقرر إقامته غدا الخميس على ستاد الإسكندرية، في المباراة المؤجلة من الجولة 13 بالدوري الممتاز. وضمت القائمة كلا من حراسة المرمى: محمد صبحي، صبحي سليمان وعمرو خليل - خط الدفاع: داميون لوي، السيد سالم، هشام صلاح، مروان النجار وكريم يحيى - خط الوسط: أحمد نبيل "مانجا"، خالد الغندور، كريم الديب، فوزي الحناوي، عبد الغني محمد، أحمد حجي - عبد السميع سيمو، مروان عطية - رزاق سيسيه -عمار حمدي وحسام عاشور - خط الهجوم: أحمد راشد، روماريو ويليامز، إيمانويل أوكوي ومحمد الصباحي.

يذكر أن الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن، يحتل المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة في جدول الترتيب، بعد لعب الفريق 11 لقاء فاز 4 وتعادل 3 وخسر 4. وكان حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري استبعد عدد من اللاعبين عقب السقوط المفاجئ أمام أسوان بثلاثية لهدف خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وعلمت المصري اليوم أن مدرب الاتحاد السكندري قرر تجميد هؤلاء اللاعبين لحين اشعار آخر واستبعادهم من مواجهة وادي دجلة المقرر إقامتها الخميس المقبل. وكان فريق وادي دجلة خسر أمام مصر المقاصة بثلاثية لهدف خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء السبت الماضي.

وكان حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري أبدى حزنه الشديد لهزيمة فريقه على يد أسوان مساء الأحد ضمن منافسات الدوري الممتاز. وقال حسام حسن إن الأخطاء الدفاعية هي السبب الرئيسي لخسارة الاتحاد بثلاثية أمام أسوان خلال اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حسام في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: الأخطاء الدفاعية وسوء تمركز اللاعبين، سبب الأهداف الثلاثة، اللاعبون لم يستغلوا العديد من الفرص الخطيرة مثل روماريو وفوزي الحناوي والتي كانت ستحسم المباراة

وكان الاتحاد السكندري تلقى هزيمة مريرة على ملعبه أمام مضيفه أسوان بنتيجة 3-1 مساء الأحد الماضي على ستاد الإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة للدوري المصري. تقدم أسوان بهدف سجله عبدالعزيز موسى في الدقيقة الثانية، لكن الإيفواري رزاق سيسيه سجل هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 30. ونجح أسوان في مباغتة أصحاب الأرض بهدف التقدم في الدقيقة 77 عن طريق أحمد سالم صافي، ثم أحرز محمد أسامة الهدف الثالث في الدقيقة 83.

وحقق أسوان فوزه الثاني على التوالي بقيادة مدربه علاء عبدالعال، ورفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر. وتجمد رصيد الاتحاد بقيادة مدربه حسام حسن، عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر وله 3 مباريات مؤجلة.