شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي مصير لجنة إدارة الزمالك بعد إلغاء اللائحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مركز التسوية والتحكيم الرياضي، قرر رفض قبول استئناف مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة الموقوف، بقرار من وزير الشباب والرياضة، على حكم إلغاء اللائحة.

وأضاف هاني حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، أنه لا يوجد تغيير طارئ سيحدث هذه الفترة على اللجنة المعينة لإدارة الزمالك، رغم قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي .

وأكد هاني حتحوت، إنه تواصل مع بعض أعضاء اللجنة الحالية لإدارة الزمالك، والذين أكدوا على أنه لا تغيير في الوضع الحالي لهم، وأن تعيين اللجنة لا علاقة له ببطلان اللائحة من عدمه.