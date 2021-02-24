شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تضرب تشيلسي في الجولة الثانية أمام أتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب ثنائي تشيلسي، عن لقاء إياب ثمن نهائي بدوري أبطال أوروبا، أمام أتلتيكو مدريد، المقرر إقامته على ملعب ستامفورد بريدج، في لندن يوم 17 مارس المقبل.

وتلقى الثنائي ماسون مونت وجورجينيو بطاقتين صفراوين، خلال لقاء الذهاب، اليوم الثلاثاء، لتكون بمثابة البطاقة الثالثة لهما، بعدما حصل كل لاعب على بطاقتين في دور المجموعات.

ودخل تشيلسي مباراة اليوم وهو يملك 4 لاعبين مهددين بالغياب عن لقاء الإياب، فإلى جانب مونت وجورجينيو، هناك أيضا حكيم زياش وماتيو كوفاسيتش.