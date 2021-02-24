شكرا لقرائتكم خبر عن سيميوني يحدد أخطاء أتلتيكو مدريد في معركة تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عن استيائه من الخسارة بنتيجة (1-0)، أمام تشيلسي بذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، في ملعب «أرينا ناسيونالا» بالعاصمة الرومانية بوخاريست. وقال سيميوني، خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية المباراة اليوم كانت صعبة للغاية على كلا الفريقين، وكانت فرص التسجيل قليلة جدًا لكلانا، لكن تشيلسي استفاد من فرصه.

وأضاف: لقد قمنا بعمل دفاعي جيد، واستفدنا من التحولات، والشوط الثاني كان متكافئا للغاية، ولا أعتقد أن الحراس قاموا بالكثير من التصديات، ومواجهة الإياب ستكون صعبة، وعلينا أن نتحلى بالهدوء في هذه اللحظة. وأوضح: علينا مواصلة العمل، ونحن نتحسن، وحاولنا تحسين اللاعبين الذين عادوا بعد الشفاء من فيروس كورونا، ووجود ديمبلي مفيد للفريق، ولكل شخص حقه في إبداء رأيه.