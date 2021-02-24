شكرا لقرائتكم خبر عن توخيل يحدد أسباب النصر أمام أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشعر مدرب تشيلسي، توماس توخيل، بالرضا تجاه أداء فريقه، في الفوز الذي حققه على أتلتيكو مدريد 1-0، مساء الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وأقيمت المباراة في العاصمة الرومانية بوخارست، بسبب رفض السلطات الإسبانية، استقبال القادمين من الأراضي البريطانية، لمنع تفشي السلالة المتحورة من فيروس كورونا.

وحاصر تشيلسي، أتلتيكو في ملعبه، وكان الطرف الأفضل طوال المباراة، ليكتفي بهدف جميل أحرزه مهاجمه الفرنسي المخضرم جيرو. وقال توخيل في تصريحات لشبكة بي تي سبورت نتيجة رائعة، هدف رائع ومستحق.

وتابع كنا ننوي السيطرة على ملعب الخصم، وألا نفقد تركيزنا أو نرتكب أخطاء سهلة، وأن نستعد للهجمات المرتدة بسبب جودة الخصم. وأضاف كان أداء منظمًا وفوزا مستحقا، العمل الجاد وروح الفريق هما أساس الانتصارات. وشدد كنا نعرف أن أتلتيكو قد يكدس لاعبيه في الدفاع، أخبرنا الشباب، أنه وفي حال حدث ذلك، فإن الأمر يتعلق بقدراتنا واحترامنا، أردنا التحلي بالشجاعة وأن نلعب في ملعبهم«

تابع: كنا نعرف أنهم سيعانون لوجود 8 لاعبين في منطقة جزائهم، النية تركزت حول الاحتفاظ بالحدة العالية، وهذا ما فعلناه بشكل جيد، ولم ندعهم يتنفسون أو يتقدمون لشن الهجمات المضادة، حصلنا على مكافأة من خلال النتيجة، هذا من أصعب التحديات، وهو أن تخترق دفاع أتلتيكو.