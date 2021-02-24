شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مانشستر سيتي ومونشنجلادباخ اليوم 24 فبراير والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستقبل ملعب ملعب بوشكاش أرينا مباراة في غاية الأهمية تجمع بين مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنغلادباخ، ضمن مجريات ذهاب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، وذلك يوم الأربعاء 24 فبراير 2021. ويخوض المان سيتي هذا اللقاء عند الساعة العاشرة بتوقيت مصر وسيتم نقل أحداث اللقاء حصريا عبر قنوات بي أن سبورت الرياضية بصوت المعلق علي محمد علي.

يعيش مانشستر سيتي أوقاتاً طيبة بعد المستوى الذي يقدمه هذا الموسم، فهو يتصدر سلم ترتيب الدوري الإنجليزي عن جدارة، حيث أنه لم يخسر منذ ما يقارب الـ15 مباراة، وهذا أمر جيد بالنسبة للاعبين لإعطائهم دفعة قوية فيما تبقى من جولات.