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موعد مباراة مانشستر سيتي ومونشنجلادباخ اليوم 24 فبراير والقنوات الناقلة

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستقبل ملعب ملعب بوشكاش أرينا مباراة في غاية الأهمية تجمع بين مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنغلادباخ، ضمن مجريات ذهاب دور الـ16 من منافسات ، وذلك يوم الأربعاء 24 فبراير 2021. ويخوض المان سيتي هذا اللقاء عند الساعة العاشرة بتوقيت مصر وسيتم نقل أحداث اللقاء حصريا عبر قنوات بي أن سبورت بصوت المعلق علي محمد علي.

يعيش مانشستر سيتي أوقاتاً طيبة بعد المستوى الذي يقدمه هذا الموسم، فهو يتصدر سلم ترتيب عن جدارة، حيث أنه لم يخسر منذ ما يقارب الـ15 مباراة، وهذا أمر جيد بالنسبة للاعبين لإعطائهم دفعة قوية فيما تبقى من جولات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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