شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة عقب الهزيمة من سيمبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة النادي الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من تنزانيا عقب خوض مباراة مع فريق سيمبا في الدور الثاني من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وكانت البعثة قد غادرت استاد مكابا عقب نهاية مباراة سيمبا التنزاني مباشرة، وتوجهت إلى ‏مطار دار السلام في طريق عودتها إلى القاهرة التي من المتفرض وصولها صباح الأربعاء للأراضي المصرية.

وأغلق الجهاز الفني ملف مواجهة سيمبا التي أقيمت في تنزانيا وسط أجواء استثنائية، من ‏بينها ارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة.

‏ وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفني، أن الأهلي قادر على حسم الصعود إلى دور ربع النهائي ‏في دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن مشوار دور المجموعات مضى منه لقاءان فقط وما زال ‏متبقيا 4 مباريات.‏