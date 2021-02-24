شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيمبا: فزنا على الأهلي في دوري الأبطال لهذه الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني لسيمبا التنزاني، أن فوزه على الأهلي المصري ليس بالصدفة، مشيرا إلى أنه درس المارد الأحمر بشكل قوي منذ فترة ليست بالقصيرة. وتلقى الأهلي هزيمة مريرة على يد مضيفه سيمبا، بنتيجة (1-0) الثلاثاء، على ملعب ماكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، في ثاني جولات المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا.

وقال المدير الفني لسيمبا، خلال تصريحاته المتلفزة، الأهلي فريق قوي بالتأكيد والأول على مستوى أفريقيا، ولكن لم نخشى مواجهته، لأننا أيضا فريق قوي ولدينا لاعبين متميزين. وأضاف: المباراة كانت بمثابة تحدي، وبالفعل اللاعبين قاموا بتأدية مباراة قوية بعد تنفيذ الخطة بشكل جيد، وهي الضغط على الأهلي منذ بداية المباراة، وحصلنا على ما نريده وهو الثلاث نقاط بجانب ستغلال مساحات الأهلي كان الأكثر سهولة في المباراة، وخاصة الجانب الأيسر، وذلك جعلنا نقوم بنقل الكرة بشكل سريع.