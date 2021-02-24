شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم 24 فبراير والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - موعد مباراة ريال مدريد ضد أتالاتنا في ذهاب دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2020-2021، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين. يستضيف أتالانتا فريق ريال مدريد في الدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وصل النادي الملكي كأول مجموعته برصيد 10 نقاط من الفوز بثلاثة مباريات، وتعادل واحد، وهزيمة، وصعد أتالانتا كثاني المجموعة برصيد 11 نقطة بفارق نقطتين فقط عن ليفربول أول المجموعة. ستذاع مباراة أتالانتا ضد ريال مدريد في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد.

وكانت إدارة ريال مدريد حرضت على توجيه رسالة طمأنة إلى زين الدين زيدان، المدير الفنى للفريق، قبل مواجهة أتالانتا، اليوم الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. ويخوض ريال مدريد مباراة أتالانتا بدون كل من سيرجيو راموس، وداني كارفاخال، وإيدير ميليتاو، ومارسيلو، وألفارو أودريوزولا، وفيدي فالفيردي، ورودريجو، وإيدين هازارد، وكريم بنزيما.

وأبلغت إدارة ريال مدريد زيدان أنه سيستمر مع الفريق هذا الموسم مهما سيحدث على مستوى النتائج، وكانت بعض التقارير، منذ عدة أسابيع، زعمت أن إدارة ريال مدريد تدرس الإطاحة بزيدان عقب خسارة لقبي السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى تأخره في المنافسة على لقب الليجا. ونجح الميرنجي مؤخرا في تقليص الفرق مع أتلتيكو في صدارة الدوري الإسباني إلى 3 نقاط فقط، لكن أتلتيكو لديه مباراة مؤجلة.