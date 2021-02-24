شكرا لقرائتكم خبر عن توتي يكشف لأول مرة لماذا أقدم على «قتل نفسه»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أسطورة روما فرانشيسكو توتي، إنه أجبر على الخروج من النادي المنافس في الدوري الإيطالي، حين استقال من منصب المدير في 2019، لكنه سيفكر في العودة إذا طلب منه الملاك الجدد ذلك.

ولعب توتي طوال مسيرته الكروية في روما قبل اعتزاله في صيف 2017 وتوج بلقب الدوري مرة واحدة وأصبح الهداف التاريخي للنادي، وبعدها تولى منصبا إداريا، حتى استقالته في يونيو 2019.

وانتقد صانع اللعب السابق، المالك السابق للنادي جيمس بالوتا بعد مغادرته، وقال إنه ارتكب نفس الأخطاء خلال 8 أعوام. وأبلغ اللاعب الفائز بكأس العالم 2006 محطة بوبو: التلفزيونية كنت أرى نفسي في روما للأبد، لكن حدثت عواقب غير متوقعة واتخذوا قرارات لم أكن لاتخذها أبدا.

وأضاف يمكننا الجلوس والتحدث عن ذلك الآن أنا خارج المسار وأريد المواصلة وإكمال عملي، لكن كنت أفضل قتل نفسي على ترك روما وإذا بقيت في النادي لربما أحببت منصب المدير التقني وأن تكون سلطتي فوق اللاعبين فقط.