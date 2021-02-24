شكرا لقرائتكم خبر عن دعوي قضائية جديدة من مرتضى منصور ضد بطلان اللائحة (التفاصيل وموعد الجلسة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - زعم المستشار مرتضي منصور، والصادر بحقه قرار بالإيقاف من رئاسة نادي الزمالك، أن «قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي ببطلان اللائحة الخاصة بنادي الزمالك هو والعدم سواء، خصوصا وأن اللائحة سبق واعتمدت من اللجنة الاوليمبية وتم تنشرها في الجريدة الرسمية».

وقال منصور في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «حركنا دعوي قضائية في القضاء المصري العادي وتم تحديد جلسة العاشر من مارس المقبل للبت في الدعوي القضائية».

كان مركز التسوية والتحكيم الرياضي قد أصدر قراره أمس ببطلان اللائحة الخاصة بنادي الزمالك.