شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير ليفربول تنقلب على فيرمينو (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انقلبت جماهير ليفربول الإنجليزي على المهاجم البرازيلي فرمينو الجناج المهاجم للريدز بعدما قام النجم البرازيلي بنشر صورة إعجاب لمواطنه البرازيلي ريتشاليسو لاعب إيفرتون أثناء احتفاله بتسجيله هدفا في شباك ليفربول خلال اللقاء الذي جمعهما مساء السبت الماضي وانتهى بخسارة الريدز بهدفين نظيفين.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة إكسبريس الإنلجيزية، انقلب جمهور ليفربول على اللاعب البرازيلي لما نشره على موقعه الخاص بموقع انستجرام، موجهين اتهاما له بأنه لايقد مشاعر جماهير الليفر الذي أصيب بصدمة كبيرة خلال الموسم الجاري لما يقدمه الريدز من سلسلة نتائج سلبية.

وعلق أحد المشجعين على منشور فرمينو، قائلا: لا أهتم إذا كان فيرمينو صديقًا لريتشارليسون أم لا. لا أهتم إذا كانا كلاهما برازيليان. يمكنه أن يرى بوضوح أن الجماهير غير سعيدة وأن الفريق على حق حاليا.

الحديث عن رحيل النجم المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي عن ناديه الإنجليزي مازال مستمرا داخل قلعة الأنفيلد، خاصة أن يورجن كلوب المدير الفني للفريق يحاول تعويضه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقا لموقع ديلي ميل البريطاني وضع كلوب عينيه على لاعب إشبيلية لوكاس أوكامبوس الذي يلعب في الجناح الأيمن مكان محمد صلاح لضمه لقعلة الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة تحسبا لرحيل صلاح عن الفريق، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تهدد ليفربول بشكل خاص والأندية الأوروبية بشكل عام بسبب جائحة كورونا.

وأكد التقرير أن إشبيلية يسعى لصفقة تبادلية مع ليفربول بضم لاعبه المعار مينامينو لفريق ساوثهامبتون الإنجليزي منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

أوكامبوس، صاحب 25 عاما لاعب مميز داخل صفوف فريق إشبيلية، خاصة أنه سجل 7 أهداف وصنع 4 في عدد مباريات قليل يصل إلى 33 لقاء، مما يدل على أنه يتمتع بسرعات عالية ومهارات مميزة تشبه النجم المصري صلاح.

جماهير ليفربول تنقلب على فرمينو