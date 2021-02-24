شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي: حزين للتعادل.. والزمالك احترم تونجيث أكثر من اللازم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق يحيي، نجم الزمالك السابق، إن الفريق الأبيض كان الأفضل في مباراة تونجيث السنغالي التي جرت مساء الثلاثاء، بدوري الأبطال.

وأضاف طارق يحيي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«حزين لتعادل الزمالك مع تونجيث خاصة وأنه كان الأفضل في أغلب فترات اللقاء».

وتابع :«الزمالك كان ينقصه التركيز لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، الفريق السنغالي لم يظهر بالشكل المتوقع والمستوى الذي قدمه قبل ذلك في مباراته السابقة ضد الترجي».

وأكد :«الزمالك احترم تونجيث أكثر من اللازم، بسبب مستواه أمام الترجي، ونتيجة المولودية مع منافسه التونسي، أفضل للزمالك، فقد أعاد المنافسة في المجموعة مرة أخرى».

وواصل :«لامجال للتفريط في أي نقطة أخرى في القاهرة، يجب على الزمالك تحقيق الفوز بمباراتي الترجي وتونجيث من أجل العبور للمرحلة التالية من البطولة».

وأتم :«أشيد بمستوى حمزة المثلوثي في لقاء اليوم، وأكثر ما يحزنني أن الزمالك كان بمقدوره تحقيق الفوز، أمام تونجيث، كما أن ما يقلقني هو عدم تسجيل الزمالك لأى هدف في مباراتين متتاليتين».