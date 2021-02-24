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ليفاندوفسكي يسقط عرش أسطورة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل المهاجم العملاق البولندي ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني من الوصول لهدفه رقمم 72 في بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما أحرز هدفا رائعا في شباك لاتسيو خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء وانتهى برباعية لهدف لصالح الفريق الألماني.

وبفضل الهدف رقم 72 تجاوز المهاجم البولندي الإسباني راؤول جونزاليس، أسطورة ريال مدريد، في دوري الأبطال الذي يمتلك 71 هدفا. وأصبح ليفاندوفسكي ثالث الهدافين التاريخيين في بطولة دوري أبطال أوروبا خلفا للثنائي ، نجم يوفنتوس، الذي يتربع على عرش صدارة الهدافين برصيد 134 نقطة، وليونيل ، قائد ، الذي أحرز 118 هدفًا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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