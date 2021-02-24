شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. اللجنة الثلاثية بالزمالك تطعن علي بطلان اللائحة وتصدر بيانا بالتفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك بيانا رسميا أكدت فيه أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة من إلغاء للائحة الخاصة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية، وما ترتب عليها من آثار قانونية، فإن إدارة النادي الحالية لم تبلغ حتي تاريخه بأي صورة من الصور بهذا الحكم حتى يتم تدارسه من خلال اللجنة القانونية بالنادي وعرض مدى وجوبية، وكيفية تنفيذه، مع الأخذ في الاعتبار الاحتفاظ بحقها في الطعن على هذا الحكم بالبطلان أمام الجهات المختصة.

وأضافت أنه بالإشارة إلى لائحة نادي الزمالك المعمول بها حاليا فإنه تم اعتمادها بعد موافقة اللجنة الأولمبية لها، وذلك مع تأييد بحكم المحكمة الإدارية العليا في غضون عام 2019.

ولفتت اللجنة إلى أن نادي الزمالك في إطار من الشرعية القانونية وأن كل ما تبغيه هو الصالح العام لنادي الزمالك، والعمل على تسيير جميع خدمات النادي بانتظام.