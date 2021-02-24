شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يكسب الجولة الأولى ويسقط أتلتيكو مدريد في أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق تشيلسي فوزا هاما على نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف نظيف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن جولة الذهاب لدور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف اللقاء الوحيد الذي جاء من نصيب البلوز الإنجليزي اوليفيه جيرو، بينما فشل الفريق الإسباني في إدراك التعادل خلال مجريات الشوطين بسبب تالق دفاعات تشيلسي الإنجليزي الذي قدم أداءا فينا مميزا خاصة بعد تولي توماس توخيل القيادة الفنية عقب رحيل فرانك لامبارد.

وكان فريقا تشيلسي وأتلتيكو مدريد، أعلن عن تشكيلتيهما الأساسيتين لمواجهتهما المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء في بوخارست، ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وضمت تشكيلة تشيلسي كل من المهاجم الفرنسي أولفييه جيرو، وزميله الألماني تيمو فيرنر في الخط الأمامي، ضمن طريقة اللعب 3-4-1-2. أما تشكيلة أتلتيكو مدريد، فيقودها في الخط الأمامي الثنائي لويس سواريز والبرتغالي جواو فيليكس، ضمن طريقة اللعب (4-4-2).

وفيما يلي تشكيل أتلتيكو مدريد: "أوبلاك، يورنتي، سافيتش، فيليبي، هيرموسو، كوريا، كوكي، ساول، ليمار، سواريز وفيليكس. وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي: ميندي، أزبيليكويتا، كريستينسن، روديجر، هودسون أودوي، كوفاسيتش، جورجينيو، ألونسو، مونت، جيرو وفيرنر.