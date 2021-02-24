بيان الزمالك بشأن قرار مركز التسوية والتحكيم ببطلان لائحة النادي

الشارقة - اميمة ياسر - أصدرت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك بيانا، للتعقيب على الأنباء التي أثيرت بشأن قرار مركز التسوية والتحكيم ببطلان لائحة النادي.

وكانت الأنباء قد انتشرت في الساعات القليلة الماضية بشأن بطلان اللائحة، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية من بينها إلغاء قرار تعيين لجنة ثلاثية.

وجاء البيان على النحو التالي: "بالاشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل الاعلام المختلفة من الغاء للائحة الخاصة بنادي الزمالك للالعاب الرياضية وما ترتب عليها من اثار قانونية، فان ادارة النادي الحالية لم تبلغ حتي تاريخه بأي صورة من الصور بهذا الحكم حتي يتم تدارسه من خلال اللجنة القانونية بالنادي وعرض مدي وجوبية وكيفية تنفيذه ، مع الاخذ في الاعتبار الاحتفاظ بحقها في الطعن علي هذا الحكم بالبطلان امام الجهات المختصة.

وفي هذا المقام نود الاشارة إلى ان لائحة نادي الزمالك المعمول بها حاليا تم اعتمادها بعد موافقة اللجنة الاوليمبية لها وذلك مع تأييد بحكم المحكمة الادارية العليا في غضون عام ٢٠١٩ .

كما تود اللجنة ان تشير الي انها تدير نادي الزمالك في اطار من الشرعية القانونية وكل ما تبغيه هو الصالح العام لنادي الزمالك والعمل علي تسيير جميع خدمات النادي بانتظام.. والله ولي التوفيق.