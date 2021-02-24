مصطفى يونس: الأهلي والزمالك هيوصلوا نهائي أفريقيا.. وجمال عبدالحميد: بس إحنا إللي هنكسب

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب مصطفى يونس نجم الأهلي السابق , عن امنيته بوصول قطبي الأهلي الزمالك مرة أخرى إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام.

وقال "يونس" خلال لقائه ببرنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "MBC مصر": الأهلي والزمالك قادران على الوصول مرة أخرى إلى نهائي والأهلي هيكسب"، ليرد جمال عبد الحميد: لا إحنا اللي هنكسب.

كان النادي الأهلي قد تعرض للهزيمة الاولي في مشواره الافريقي من سيمبا التنزاني بهدف نظيف في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد مكابا بدار السلام في تنزانيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

بينما كرر الزمالك المصري التعادل السلبي دون أهداف للمباراة الثانية على التوالي بمرحلة المجموعة بدوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل بهذه النتيجة مع مضيفه تونجيت السنغالي ، اليوم الثلاثاء ، على ملعب الأخير بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة.