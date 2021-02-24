شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يقترب من قيادة وسط الاتحاد السكندرى أمام دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب حسام عاشور لاعب وسط الاتحاد السكندري من العودة لقيادة فريقه فى المباراة المقبلة أمام وادي دجلة، المقرر اقامتها غدا الخميس في الجولة رقم 13 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال طبيب الفريق إن عاشور عانى من الإصابة مؤخرا ما أدى لاستبعاده من مباراة أسوان الأخيرة والتي خسرها الفريق بثلاثية، لكن المحاولات قائمة لتجهيزه لمباراة دجلة المقبلة.

ودخل عاشور قائمة الفريق التي أعلنها حسام حسن المدير الفني للمباراة المرتقبة، بعد غاب في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة، وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي: محمد صبحي وصبحي سليمان، داميون لوي، السيد سالم، هشام صلاح، مروان النجار، عمرو خليل، أحمد نبيل “مانجا”، مروان عطية، كريم يحيي، حسام عاشور، خالد الغندور، كريم الديب، فوزي الحناوي، عبد الغني محمد، أحمد حجي، عبد السميع سيمو،عمار حمدي، رزاق سيسيه، أحمد راشد، روماريو ويليامز، إيمانويل أوكوي، ومحمد الصباحي.

ويأمل الجهاز الفني للفريق السكندري بقيادة حسام حسن في لحاق عاشور بالمباراة المقرر لها الخميس، خاصة في ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين وهو ما اشتكى منه العميد في مؤتمره الأخير بعد مباراة اسوان.

واستأنف الاتحاد السكندري تدريباته الاثنين بدون راحة استعدادا لمواجهة وادي دجلة الخميس ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري الممتاز هذا الموسم.

ورفض حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري منح لاعبيه راحة عقب السقوط أمام أسوان بثلاثية الأحد على ملعب الإسكندرية في مفاجأة مدوية هزت أركان زعيم الثغر.

وأعلن الدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي بنادي الاتحاد السكندري سلبية مسحة جميع لاعبي الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها الخميس ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري الممتاز هذا الموسم.

وخضع جميع اللاعبين لمسحة كورنا الأثنين استعداد لمباراة الخميس أمام دجلة على استاد الإسكندرية حيث استأنف الاتحاد السكندري تدريباته بدون راحة استعدادا لمواجهة وادي دجلة