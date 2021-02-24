شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس الدفع بالمحكمات في مباريات كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو اتحاد الكرة الدفع بالمحكمات في مباريات دور الـ16 لكأس مصر خلال الفترة المقبلة ومباريات القسم الثاني من أجل تجهيزهم وتأهيلهم للمشاركة في البطولات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وتشهد مباريات دوري أبطال أفريقيا الدفع بالمحكمات في المباريات خلال دور المجموعات ، ويرغب مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة في منح المحكمات أكثر من مباراة لزيادة الخبرة لديهم والتواجد في البطولات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي.

وافق الاتحاد المصرى لكرة القدم، على طلب لجنة الحكام بمكافأة الحكم أحمد العدوي حكم مباراة سموحة والمصري ضمن مسابقة الدوري الممتاز ومحمد عباس قابيل حكم الفيديو ومساعده حمادي القلاوي لشجاعتهم في تطبيق القانون بعد نهاية المباراة ولجوء الحكم إلى تقنية الفيديو واحتسابه بناء على ذلك لضربة جزاء صحيحة وآدائها.

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة أن أحمد العدوى حكم مباراة المصرى وسموحة بالدورى، طبق بروتوكول الـ var بشكل سليم بنسبة 100%، بعدما احتسب ركلة جزاء لأبناء بورسعيد رغم إطلاق صافرته بإنهاء اللقاء.

وكشف مسؤولو الجبلاية أن بروتوكول الـ var فى هذه الحالة ينص على ضرورة أن يبقى الحكم فى أرض الملعب، رغم إطلاق الصافرة، لحين صدور قرار من الـ var وبعد التأكد من القرار يتم احتساب ركلة الجزاء، وهو ما فعله العدوى بعدما احتسب ركلة جزاء للمصرى وتم تنفيذها رغم انتهاء المباراة، قبل أن يهدرها لاعب المصرى أحمد رفعت وينتهى اللقاء بالتعادل 1-1.