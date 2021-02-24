شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات كأس العالم للرماية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأربعاء منافسات بطولة كأس العالم للرماية للخرطوش التى تستضيفها مصر على ميادين نادى صيد أكتوبر، وتستمر حتى يوم 4 مارس المقبل. وتشهد منافسات اليوم الأربعاء مسابقات إسكيت رجال وفرق رجال وسيدات، فيما يقام يوم 25 فبراير منافسات نهائيات إسكيت سيدات، على أن تشهد البطولة راحة يوم الجمعة المقبل، قبل أن تقام منافسات الفرق مختلط إسكين و نهائيات المختلط يوم 27 من الشهر نفسه.

أما يوم 28 فبراير فيشهد تدريب رسمى حفرة رجال وسيدات على أن تقام منافسات الحفرة يومى 1 و2 مارس على أن تقام النهائيات أيام 2 و 3 و 4 من نفس الشهر.

وأكدت 31 دولة المشاركة فى بطولة كأس العالم للرماية "خرطوش" التى تنطلق يوم الأربعاء المقبل والتى تستمر حتى يوم 4 مارس المقبل، بالإضافة لمصر "البلد المنظم" ليصبح العدد 32 دولة تشارك فى البطولة.

وتضم قائمة الدول المشاركة كلا من: الأرجنتين وأرمينيا وكندا وتشيلى وكولمبيا وكرواتيا وقبرص والتشيك والدنمارك وأسبانيا واليونان والهند وكازاخستان والسعودية والكويت وليبيا ولبنان ولوكسمبرج والمغرب والنرويج وبيرو وبولندا وقطر ورومانيا وروسيا وسلوفينيا والسودان وسلوفاكيا وسوريا والإمارات وأوكرانيا ومصر.

وانتهى مسئولو اتحاد الرماية ووزارة الرياضة من التجهيزات لهذا المونديال العالمي، من حيث الإقامة والإعاشة، وجاهزية ميدان الرماية بنادي الصيد بأكتوبر الذى سيشهد منافسات قوية بين منتخبات العالم التي بدأت بالفعل الاستعداد للسفر الي مصر.

وكشف حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية أن رئيس الدولى للعبة سيشهد نهائي بطولة كأس العالم التى تقام بمصر، وقال حسنى إن استضافة مصر للبطولة يؤكد أن مصر قادرة على التحدى وتنظيم اكبر البطولات الدولية فى أى وقت وأثبات لمقولة مصر جاذبة للبطولات.