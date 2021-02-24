شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الطائرة أمام المغرب فى ختام بطولة أفريقيا للطائرة باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فى السابعة مساء اليوم الأربعاء منتخب شباب الكرة الطائرة نظيره المغربى، فى إطار ختام بطولة أفريقيا تحت 21 سنة التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة والمؤهلة لكأس العالم 2021.

فيما تقام قبل مواجهة الفراعنة مباراة بين منتخبى الكونغو الديمقراطية مع الكاميرون، حيث تقام البطولة بنظام الدورى من دور واحد.

ونجح منتخب شباب الفراعنة فى الفوز على كل من الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3 /0 والكاميرون 3 / 1 على التوالى.

وتشهد بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر على الصالة المغطاة باستاد القاهرة إجراءات احترازية مشددة، فى ظل انتشار فيروس كورونا ، وقد قامت الفرق لدى وصولها إلى مطار القاهرة بإجراء مسحة طبية قبل الدخول، بينما أجرى فريق مصر وكل العاملين فى البطولة من مدربين وحكام وإداريين وعاملين فى مجال البطولة التحاليل بمقر الاتحاد، ولن يسمح بدخول البطولة لأى شخص لم يجر التحاليل قبل انطلاق فعاليات البطولة.

ويرأس سامح حمدى اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومعه أيمن غزلان نائبا، فيما يتولى مهمة مدير البطولة الحكم الدولى هانى فكرى ومساعده عماد الباهى.