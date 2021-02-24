شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة بعد معركة تونجيث السنغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، التي يتراسها اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء إلى القاهرة، بعد الانتهاء من خوض مواجهة تونجيث السنغالى التي جمعتهما في السادسة مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، حيث استقلت بعثة الزمالك الطائرة الخاصة التي وفرتها إدارة النادى عقب انتهاء المباراة مباشرة من أجل العودة سريعًا إلى القاهرة.

وفضل البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، عودة الفريق عقب انتهاء مواجهة تونجيث إلى القاهرة مباشرة، من أجل استغلال الوقت ومنح اللاعبين فترة من الراحة بعد رحلة الذهاب الشاقة والتي شهدت أزمة بعدما رفضت الخطوط الجوية الموريتانية عبور طائرة الزمالك عبر مجالها الجوى لعدم وجود تصريح مسبق لدى شركة الطيران، الأمر الذى أدى لهبوط الطائرة في مطار الجزائر لعدة ساعات لحين الحصول على موافقة بالتوجه إلى السنغال عبر الخطوط الجوية المالية، وهو ما أدى لتأخر وصول البعثة عن موعدها نظرًا لطول مدة الرحلة، واضطر باتشيكو لإلغاء التدريب الأول قبل المباراة الذى كان مقرر له مساء الأحد، واكتفى بمران استشفائي، ومران ختامى يوم الاثنين على الملعب الذى احتضن المباراة.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد شركة الطيران الخاصة التى تولت نقل بعثة الفريق الكروى من القاهرة إلى السنغال، واستقر مسئولو الزمالك على المطالبة بالحصول على تعويض مالى مناسب بعد واقعة تأخر وصول بعثة الفريق إلى السنغال بسبب عدم حصول الشركة الناقلة للبعثة على تصريح المرور في المجال الجوي لدولة موريتانيا.