شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..أسوان يخشى مفاجأت سوهاج فى دور الـ 32 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الأربعاء منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، وذلك فى تمام الثانية والنصف ظهراً يستضيف أسوان نظيره سوهاج على ستاد كلية الشرطة بالعباسية في مواجهة صعبة للفريقين في ظل الندية والاثارة المعروفة عن مواجهات كأس مصر.

وشهد أخر ظهور لزهرة الجنوب ببطولة الدوري فوزاً غالياً على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف باللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن للمسابقة، ويحتل أسوان المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 4 وتعادل في 5 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفاً.

وطالب علاء عبد العال المدير الفني لأسوان لاعبيه بمواصلة قطار النتائج الجيدة لخطف تذكرة التأهل لدور الستة عشر لبطولة كأس مصر، في المقابل يسعى الجهاز الفني لسوهاج لمواصلة مفاجأت المظاليم ببطولة الكأس بعدما نجح بتروجت في الإطاحة بالمقاولون ونجح كوكا كولا في الإطاحة بالإنتاج الحربى.

ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان أمام سوهاج مكون من :" عمر رضوان، أحمد سالم صافي، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، عبد العزيز موسى، عمر الحلواني، أحمد خالد، محمد اسامه، أحمد الصغيري، سولمان منساه، عمر الداحي".

وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.

ولم تلعب بطولة كأس مصر في الفترات من عام 1968 إلى 1971 بسبب حرب 1967 وحرب الاستنزاف، وتوقفت في موسم 1973-1974 بسبب حرب أكتوبر، وفي مواسم 1979-1980، و 1981-1982،و1986-1987،و 1993- 1994، و2012-2011 لأسباب مختلفة.