رضا عبد العال يهاجم "موسيماني": يتحمل مسئولية الهزيمة أمام سيمبا

الشارقة - اميمة ياسر - انتقد رضا عبد العال، المدير الفني السابق لنادي طنطا، بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي بعد خسارة القلعة الحمراء أمام سيمبا التنزاني، بهدف نظيف، في اللقاء التي جمعهما في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري الأبطال.

وقال "عبد العال" خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "ten" إن بيتسو موسيماني أخطأ في التشكيل أمام سيمبا التنزاني، مشيرا أنه بدأ اللقاء بطريقة دفاعية خوفا من الخسارة.

وأضاف: بيتسو موسيماني يتحمل مسئولية الهزيمة أمام سيمبا التنزاني بسبب إشراكه ثلاثة لاعبين في وسط الملعب.

وتابع: أن إشراك ثلاثي في وسط الملعب أمر غير مفهوم بالمرة نظرا لتواضع مستوي فريق سيمبا، وأوضح أن أنه أشرك عمرو السولية في الشوط الثاني فأصبح يعتمد علي رباعي في وسط الملعب.

وأختتم "عبدالعال" تصريحاته قائلا: لا توجد فرص حقيقية للأهلي علي مرمي سيمبا طوال المباراة إلا كرة وحيدة لمحمد شريف فور إشراكه علي حساب أكرم توفيق.