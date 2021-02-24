شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء المعسكر المغلق لفريق البنك الأهلى اليوم وراحة لمدة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر خالد جلال المدير الفنى لفريق البنك الأهلى على انتهاء المعسكر المغلق الذى أقيم للاعبى الفريق أول أمس والذى جاء للتعرف على اللاعبين عقب تولية القيادة الفنية للفريق خلفا للمدرب محمد يوسف الذى تم توجيه الشكر له من قبل مجلس إدارة النادى برئاسة أشرف نصار.

وقام خالد جلال خلال معسكر البنك الأهلي الذى أقيم بأحد فنادق 6 أكتوبر بعمل محاضرات للاعبين للوقوف على الأخطاء التى تواجدت فى المباريات السابقة والعمل عليها خلال التدريبات وتصحيحها وفتح صفحة جديدة مع جميع اللاعبين ومنح الفرص للجميع خلال اللقاءات القادمة.

وقرر خالد جلال منح لاعبى البنك الأهلي راحة سلبية لمدة 24 ساعة قبل العودة مرة أخرى الخميس القادم للتدريبات الجماعية استعدادا لمباراة غزل المحلة فى بطولة الدورى المصرى الممتاز .

فريق البنك الأهلى يحتل المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، جمعها من 13 مباراة، حقق الفوز فى مباراة واحدة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا ومازال لديه لقاء مؤجل أمام أسوان ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري لتقام يوم الأحد 28 فبراير الجاري.

ويستعد فريق البنك الأهلي للمباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر أمام فريق أسوان والمقرر لها 28 فبراير الجاري والتى ستقام على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.