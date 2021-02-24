شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعود للقاهرة بعد مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت، منذ قليل، بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي للقاهرة قادمة من تنزانيا بعد خوض مباراة سيمبا في الجولة الثانية للمجموعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والتى أقيمت عصر أمس الثلاثاء، باستاد مكابا في مدينة دار السلام بتنزانيا، واتجهت بعثة الأهلي من ملعب المباراة إلى المطار مباشرة عبر الطائرة الخاصة التى إستقلتها بعثة الفريق خلال هذه الرحلة.

وحصل والتر بواليا مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على التقييم الأسوأ بين لاعبين المارد الأحمر في المباراة التي أقيمت اليوم أمام سيمبا التنزاني.

ومن المقرر أن يحصل الأهلي على راحة من التدريبات اليوم الأأربعاء على أن يبدأ غداً الاستعداد لمواجهة طلاع الجيش المقرر لها الأحد المقبل في بطولة الدوري، وفور انتهاء مباراة بطل تنزانيا طالب الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني اللاعبين بإغلاق صفحة المباراة الأفريقية والتركيز في الصراع المحلي الذي يتطلع الأهلي لتحقيق إنتصارات مُتتالية فيه من أجل العودة لقمة الدوري من خلال الفوز في مؤجلات الفريق بالمسابقة المحلية.

على صعيد فريق الكرة أيضا، بات وليد سليمان لاعب الفريق قريباً من العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق بعد تحسن حالته، وبدء المرحلة الأخيرة من التأهيل التي تستغرق 15 يوما، وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن وليد سليمان حصل على حقنة بلازما منذ أسبوع تقريبا، وهناك تحسن كبير فى التئام تمزق العضلة الخلفية الذى تعرض له اللاعب في وقت سابق، موضحا أن وليد سليمان سينتظم فى التدريبات الجماعية بعد انتهاء المرحلة الأخيرة من العلاج الطبيعي والتأهيل البدني الذي يخضع له اللاعب حاليا، ويستمر لمدة 15 يوما.