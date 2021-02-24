شكرا لقرائتكم خبر عن «الأخضر» يواصل تدريباته في معسكره الاستكشافي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واصل المنتخب الوطني تحت 20 عاما تدريباته ضمن معسكره الاستكشافي في منطقة جازان، الذي يأتي في إطار المرحلة الثالثة من خطة الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عاما 2023.

وأجرى «الأخضر» حصته التدريبية على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق اللاعبين تمرينا على التمرير، أعقبه مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على ثلثي مساحة الملعب.

ويختتم المنتخب الوطني اليوم (الأربعاء) معسكره بحصة مسائية في تمام الرابعة، على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية.

يذكر أن هذا التجمّع يعد الثالث ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، تحضيرا لكأس آسيا تحت 20 عاما 2023.