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3 الفيصلي توجع العميد

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جدة - خالد شويل - انتصر الفيصلي على مضيفه الاتحاد 3/1 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع ضمن لقاءات الجولة 20 من دوري كأس الأمير للمحترفين. وشهد اللقاء تقدم الاتحاد أولاً عن طريق لاعبه رومارينهو (د:28)، إلا أن الفيصلي قلب النتيجة في الشوط الثاني بإحرازه 3 أهداف عن طريق حمد آل منصور هدفاً عكسياً في مرمى فريقه (د:73)، جوليو تفاريس (د:82)، ألكسندر ميركل (د:90+2)، لينتهي اللقاء بفوز الفيصلي 3/1.

وبهذه النتيجة يحقق الفيصلي فوزه السادس ليصل للنقطة 26 محتلاً المركز العاشر، فيما تلقى الاتحاد خسارته الرابعة ويتجمد رصيده عند النقطة 32 في المركز الرابع.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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