شكرا لقرائتكم خبر عن باسم خياط لـ الخليج 365: انتظروني في إدارة الاتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد عضو شرف نادي الاتحاد الذهبي باسم خياط، أنه يدرس خطوة الانضمام لمجلس إدارة العميد الحالي، وتطرق خلال حديثه مع "الخليج 365" عن فترة عمله في إدارة نادي الوحدة برئاسة حاتم خيمي، والتي كانت ناجحة بالنسبة له بتحقيق البطولات في لعبة كرة اليد التي أشرف عليها آنذاك، كما تحدث عن وضع نادي الاتحاد حالياً والعمل الذي يقوم به مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي من أجل عودة العميد للبطولات، وتحدث عن رأيه بصراحة عن مدرب الاتحاد كاريلي، ومدى قدرته على قيادة الفريق لتحقيق البطولات في الموسم الحالي، وإليكم نص الحوار:

• بداية حدثنا عن كيفية حصولك على العضوية الشرفية الذهبية لنادي الاتحاد؟

•• بالنسبة لحصولي على العضوية الشرفية تواصلت مع رئيس النادي أنمار الحائلي وأرسل لي الاستمارة التي تمكنني من الانضمام للعضوية الشرفية الذهبية بالعميد، وكان القرار مني لاتحاديتي وتشجيعي للنادي، ولظروف النادي الحالية لم أتردد في الحصول على العضوية الشرفية، خصوصاً في الوضع الراهن للنادي، وللعمل الإداري الجبار الذي يقوم به مجلس إدارة النادي، ولتواجد وقرب الرئيس أنمار الحائلي مع أعضاء اتحاديين مؤثرين وداعمين أمثال نواف المقيرن، ومنصور البلوي، وغيرهما من الأعضاء، ولشعوري بالمسؤولية تجاه النادي، حرصت على تقديم الدعم والمساندة للكيان العريق.

• سبق أن كنت عضو مجلس إدارة بنادي الوحدة، كيف ترى العمل داخل الأندية؟

•• طبعاً فترة وجودي في مجلس إدارة نادي الوحدة الموسم قبل الماضي، كان قرار تكليف من قبل رئيس هيئة الرياضة سابقاً تركي آل الشيخ، إلى جانب علاقتي الأخوية مع الرئيس السابق لنادي الوحدة حاتم خيمي الذي رشحني لأكون ضمن مجلس إدارته، ولم أتردد لمعرفتي له وللفكر العالي الذي يملكه وسيسهم في تقديم عمل رائع لنادي الوحدة، وشهادتي تبقى فيه مجروحة، وشاهد الجميع الوحدة بشكل مختلف وكان الفريق منافساً على البطولات، بعكس الموسم الحالي الذي لم يرتق لطموحات الوحداويين الذين يريدون النادي في وضع يليق بمكانته وتاريخ الكيان الوحداوي العريق.

• هل من الممكن أن نراك ضمن مجلس إدارة نادي الاتحاد في المستقبل؟

•• سأتواجد في مجلس إدارة العميد الحالي، بمشيئة الله، وخطوة انضمامي للعضوية الشرفية الذهبية تعتبر أولى الخطوات التي اتخذتها بنادي الاتحاد، وبالنسبة لي سأعمل على دراسة الأوضاع في النادي، وأتشرف بأن أكون ضمن أعضاء مجلس الإدارة الاتحادية الحالية والمساهمة في تقديم عمل يحقق النجاحات، وترك بصمة رائعة، كما عملت سابقاً بنادي الوحدة وحققت نجاحاً على مستوى لعبة كرة اليد الوحداوية بحصد البطولات خلال فترة إدارة حاتم خيمي.

• كيف ترى عمل الإدارة الاتحادية الحالية؟

•• بصراحة مجلس الإدارة بنادي الاتحاد يستحق الشكر على العمل الذي يقدمه، ويظل قرار الرئيس الحالي أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي وبقية الأعضاء فيه مجازفة، ولكن استطاعوا أن يثبتوا شجاعتهم وتحملهم للمسؤولية، وعشقهم للكيان، وعدم تخليهم عنه في الظروف الصعبة التي يعيشها من النواحي المادية، ولكن حالياً بدأوا في تخطي الصعاب، والعمل على استعادة التوهج الفني للفريق الاتحادي ومنافسته على البطولات محلياً وخارجياً، على الرغم من عدم حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية بسبب الالتزامات المالية العالية، فضلت الإدارة الحالية عدم زيادة الأعباء المالية والسير بالفريق وفق الإمكانات الفنية المتاحة حالياً، واستطاعوا وبكل قوة أن يستعيدوا روح العميد بفكر إداري منظم، وعدم الالتفات للانتقادات السلبية من قبل الأشخاص الذين يظهرون وقت الانتكاسات، وبالنسبة لي سأواصل الوقوف مع النادي مادياً ومعنوياً، وأتمنى من رجالات العميد الوقوف مع النادي في المرحلة القادمة، وبمشيئة الله سيعود الاتحاد لحصد البطولات.

• هناك عدم إجماع من قبل الاتحاديين على عمل المدرب كاريلي، نريد معرفة رأيك في ذلك؟

•• بالنسبة للمدرب كاريلي سبق لي معرفته شخصياً حينما كنت عضو مجلس إدارة بنادي الوحدة، فهو مدرب ممتاز جداً، ولكن لا بد من عدم تركه لوحده في اتخاذ القرارات، بل تجب مشاركته فيها من أجل مصلحة الفريق، ويحتاج المدرب كاريلي للدعم والتوجيه، وهذه هي رسالتي لمجلس الإدارة الحالية برئاسة أنمار الحائلي، وللمديرالتنفيذي حامد البلوي، وإداري الفريق مشعل السعيد، ويبقى المدرب كاريلي صاحب بصمات جيدة مع الفريق الاتحادي، وبالعمل الجماعي سيحقق الفريق آمال وتطلعات محبيه في الموسم الحالي.

• نفهم من حديثك أن كاريلي قادر على قيادة الفريق للبطولات في الموسم الحالي؟

•• كما يعلم الجميع الفريق الاتحادي مر بظروف صعبة جداً، ولكن بالعمل الجماعي بداية من إدارة النادي الحالية ومن قبلها الإدارات السابقة التي قدمت عملاً مشرفاً إبان وجودها في النادي، وحالياً الفريق مع المدرب كاريلي يسير بشكل جيد، والتعجل في تحقيق البطولات ربما لا يعود بالنفع والفائدة، ولا بد من الصبر والعمل بصمت وهدوء بعيداً عن الضغوطات.

• هل من رسالة توجهها للاعبي الاتحاد؟

•• تبقى ثقتنا في اللاعبين كبيرة، وسندعمهم من أجل تحقيق أفضل النتائج، والمنافسة على البطولات في الموسم الحالي، وننتظر من النمور مزيداً من العطاء، وبمشيئة الله هم قادرون على تحقيق الانتصارات والبطولات.

• ماذا تقول لجماهير العميد؟

•• جمهور نادي الاتحاد يعتبر الأول، ورأس ماله، وسر الانتصارات والبطولات التي تحققت على مر تاريخه، ولولا دعم الجماهير لناديها لما رأيتم العميد يحصد البطولات على مر السنوات الماضية.