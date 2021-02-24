شكرا لقرائتكم خبر عن تزكية الزغيبي رئيسا لاتحاد الطائرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فازت قائمة الدكتور خالد بن منصور الزغيبي برئاسة وعضوية الاتحاد السعودي للكرة الطائرة في الدورة الانتخابية 2021 - 2024 وذلك بعد تزكيته خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد أمس (الثلاثاء)، والذي أقيم لأول مرة عن بعد. وتضم القائمة: خالد بن منصور الزغيبي رئيساً، وعضوية: «سعد الرويس، أحلام العمري، حنان القحطاني، نايف رجب، باسم منقل، محمد الفقيه، عبدالمحسن آل عبيد، يزيد الوادعي، وإبراهيم آل إبراهيم».

من جانبه، بارك الرئيس السابق للاتحاد السعودي للكرة الطائرة قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال فهد الحريشي للدكتور الزغيبي بعد تزكيته رئيسا، وقال: «خالد غني عن التعريف، فهو ملم باللعبة من خلال المشاركات المتعددة في البطولات العالمية كحكم عالمي، والتي ساهمت بشكل كبير في اكتساب الخبرة الكافية، وبكل تأكيد سينقل هذه التجربة إلى أرض الواقع، وأنا على ثقة كبيرة أنه قادر على تحقيق النجاح والارتقاء باللعبة مع القائمة المرشحة». وتابع: «وزارة الرياضة متمثلة بالأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وضعت إستراتيجية ستساهم في دعم الاتحادات والأندية واللاعبين، وهذا سيساهم في تسهيل مهمة الاتحادات من خلال توفير جميع الإمكانات للمنتخبات الوطنية، وأتمنى التوفيق والنجاح للاتحاد الجديد لإعادة الطائرة إلى وضعها الطبيعي». وأكد المشرف العام على طائرة الأهلي أيمن تازي سعادته بفوز الدكتور خالد الزغيبي بعد تزكيته لرئاسة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، وقال: «فرحتي لا توصف، وهو قادر مع الأعضاء المرشحين على قيادة طائرة المملكة إلى المنصات والمنافسة على البطولات، والدكتور خالد لديه الخبرة والأدوات، وطموحه كبير، ولابد من الأندية الوقوف والتعاون معه من أجل الارتقاء باللعبة». وأضاف: «من خلال خبرتي المتواضعة لن أبخل عليه في تقديم أي معلومة من أجل إكمال مسيرة الطائرة». وزاد: «لن ننسى ما قدمه الدكتور إبراهيم البابطين الرئيس السابق من جهود، وشهادتي فيه مجروحة، فقد كان مثل الأب ودائماً يسعى لحل جميع المشكلات التي تواجه الأندية، وثقتي في الدكتور خالد الزغيبي أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل إعادة الكرة الطائرة إلى مكانها الطبيعي». وقدم لاعب نادي النصر صالح الدوسري التهنئة للدكتور خالد الزغيبي برئاسة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة وقائمته المرشحة، وقال: «إن الدكتور خالد إضافة كبيرة لما يملكه من خبرة في مجال اللعبة، ونحن كلاعبين سنقف معه».