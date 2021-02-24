شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد لتليفزيون الخليج 365: الخوف من الطائرات سر غياب حازم إمام عن رحلة السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق السيد، نجم مصر والزمالك الأسبق، أن حازم إمام كابتن الزمالك غاب عن رحلة فريقه للسنغال لمواجهة تونجيث السنغالى فى ثانى جولات المجموعة الرابعة لدورى أبطال أفريقيا، بسبب خوفه من ركوب الطائرات.

وقال طارق السيد، في تصريحات للاستوديو التحليلى لتليفزيون الخليج 365 الذى يقدمه عمر الأيوبى، إن حازم إمام غاب عن بعثة الزمالك بسبب قلقه من السفر بالطائرات، ولعل ذلك السبب الرئيسى في عدم سفره إلى السنغال وإجبار المدرب البرتغالى على الدفع بالتونسى حمزة المثلوثى، والذى لم يشارك في المباريات الماضية.

وأضاف ظهير أيسر الزمالك الأسبق أن حمزة المثلوثى يمتلك ميزة مهمة عن حازم إمام وأحمد عيد في الشق الدفاعى، ولعل ذلك ظهر بقوة في مباراة تونجيث السنغالى، حيث كان حائط صد قوى، وأعتبره مكسب الزمالك فى مباراة تونجيث.

وأبدى طارق السيد تأييدا كبيرا لقرار باتشيكو الدفع بجنش في حراسة المرمى بدلا من محمد أبو جيل الذى ظهر مهتزا في المباريات الأخيرة، فضلا عن ذلك قرار يعلن وجود عدالة وعدم سيطرة أى لاعب على مكان أو حجز مكان باسمه في التشكيل.