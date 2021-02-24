شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: باتشيكو برىء من تعادل الزمالك.. ورحيل أوناجم "غلط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إسماعيل يوسف، نجم الزمالك الأسبق، أن الزمالك فقد نقطتين أمام تونجيث السنغالى في المتناول، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال إسماعيل يوسف، خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "الزمالك فقد نقطتين أمام تونجيث السنغالى في المتناول، والتعادل لا يتحمله البرتغالى باتشيكو لأن الزمالك وصل كتير للمرمى وافتقد التهديف للمباراة الثانية".

وأضاف إسماعيل يوسف: "باتشيكو بدأ بتشكيل جيد باستثناء أسامة فيصل والأفضل كان الدفع بمروان حمدى، ولازم يثبت مهاجم ويديله كتير محلى وأفريقي، والأقرب هو أسامة فيصل".

وأوضح تيجانا: "الزمالك كان الأكثر سيطرة طوال أوقات المباراة خصوصا في نهايتها، وكان على لاعبى الزمالك أن تقرص شويه وتخلص المباراة".

وتابع: "أداء الزمالك أمام تونجيث كان جيدا وأضاع أكثر من 12 فرصة في لقائى المولودية وتونجيث، وغياب المثلوثى عن التدريبات الجماعية لفترات كبيرة سبب عدم تألقه مع الزمالك حتى الآن".

وأضاف إسماعيل يوسف: "زيزو بقاله فترة مش هو أحمد سيد زيزو من ساعة ما كان عاوز يحترف، ورجوعه لمستواه مع رجوع أشرف بن شرقى لمستواه هيغير النتائج للأفضل، وأعتقد أن رحيل محمد أوناجم مكانش صح لأنه كان هيشيلك في هذا التوقيت بدلا من زيزو".