شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد لتليفزيون الخليج 365: أرفض رحيل باتشيكو وتغييراته تثير علامة استفهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفظ طارق السيد، نجم مصر والزمالك الأسبق، على مطالبة البعض برحيل البرتغالى باتشيكو بعد انتقادات عنيفه له فى طريقة إدارته الفنية للأبيض خلال المباريات الأخيرة، وآخرها إهدار فوز سهل والتعادل السلبى مع تونجيث السنغالى في ثاتى جولات المجموعة الرابعة لدورى أبطال أفريقيا.

وقال طارق السيد، في تصريحات للاستوديو التحليلى لتليفزيون الخليج 365 الذى يقدمه عمر الأيوبى، إنه يرفض رحيل باتشيكو لأن البديل المناسب غير موجود، حيث إن رحيل المدرب البرتغالى يستوجب التعاقد مع مدرب كبير وهذا يحتاج راتبا شهريا كبيرا، والزمالك حاليا لا يستطيع تنفيذ هذا في ظل الأزمة المالية التى يعانى منها النادى.

وأضاف نجم الزمالك السابق أنه في حالة الاتجاه لمدرب كبير يجب أن يكون المدرب العام من المدربين الكبار أصحاب الخبرات ومعه مدحت عبد الهادى الذى أراه مدربا ممتازا وله دور بارز مع الفريق حاليا.

وانتقد طارق السيد تغييرات باتشيكو أمام بطل السنغال، مؤكدا أنه يسحب فتوح وينزل عبد الله جمعة، ويشرك مروان حمدى في مباراة من البداية وأمام تونجيث احتياطيا، وكمان الدفع بثنائى من الشباب في أشرف وفيصل بعد ركنهم فترات.. كلها أمور تجعل هناك عدم استقرار في التشكيل وعدم تركيز في ذهن اللاعبين.

وشدد نجم الزمالك السابق على ضرورة تثبيت جناحى الفريفق الأبيض، أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى، لأن باتشيكو كل مباراة يعمل حاجات غريبة، يدفع بزيزو في الجبهة اليسرى مكان بن شرقى ثم يعود به في الجبهة اليمنى في مشهد تكرر كثيرا، رغم أن الأمر واضح بأن زيزو متميز ودخل منتخب مصر في الجبهة اليمنى، وبن شرقى الأفضل في اليسرى.