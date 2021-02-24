شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلى الأسبق: الأحمر لم يحترم سيمبا ومحمد شريف يستحق اللعب أساسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد الجليل، نجم الأهلي والزمالك والكرة المصرية السابق، إن النادي الأهلي لم يحترم فريق سيمبا التنزاني ودخل لاعبوه المباراة بشيءٍ من التعالي، كما أن تغييرات بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق غير مفهومة، وهناك علامات استفهام على التشكيل منذ بداية المباراة.

وأوضح محمد عبد الجليل خلال تصريحات تليفزيونية قائلا: "محمد شريف مهاجم متميز جداً وأتعجب من موسيماني لإبقائه على مقاعد البدلاء وفور نزوله قدم أداءً مميزاً وأضاف الكثير للناحية الهجومية في الفريق، وأن الزامبي والتر بواليا مهاجم الأهلي لا يصلح لارتداء القميص الأحمـر واللعب بصفوف الجونة يختلف تماماً عن اللعب للنادي الأهلي، فالأجواء في الأهلي تختلف كثيراً بسبب وجود الجمهـور والطموحات المختلفة".

وتعجب محمدعبد الجليل من إصرار موسيماني على التعاقد مع مهاجم، كما أنني كنت أفضل استمرار أحمد ياسر ريان مع الفريق، فهو مهاجم مميز وأحد أبناء النادي وأثبت وجوده مع فريق سيراميكا.

وسقط النادى الأهلى أمام سيمبا التنزانى، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد مكابا بالعاصمة التنزانية بهدف مقابل لا شىء بعدما حافظ المارد الأحمر على سجله خاليا من الهزائم لمدة 450 يوما .

وتعود آخر هزيمة للأهلى في البطولات الأفريقية عندما خسر أمام النجم الساحلي بتاريخ 29 نوفمبر 2019 بالجولة الأولى من دور المجموعات بإستاد رادس بهدف مقابل لا شىء .