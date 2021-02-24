شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تتحرك لمغادرة السنغال والعودة إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من مطار العاصمة السنغالية، وذلك استعدادا للعودة للقاهرة بعد خوض مباراة تونجيث السنغالي مساء الثلاثاء في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل بدون أهداف. وغادرت البعثة مطار داكار على أن تصل القاهرة صباح اليوم الأربعاء برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس النادي.

وأضافت نهى خضر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن بعثة الفريق برئاسة اللواء عماد عبد العزيز اطمأنت من الطيار الذي سيقود البعثة للقاهرة من جديد على كل تفاصيل الرحلة بعد الحصول على التصريحات الخاصة بعبور البلاد التي ستطير فوقها.

وأشارت نهى خضر أن الطائرة ستهبط في الجزائر للتزود بالوقود فى رحلة العودة عبر موريتانيا التي حصلت الشركة على تصريح لعبور أجوائها الليلة.

وأوضحت السفيرة المصرية لدى السنغال أن البعثة عادت إلى الفندق عقب المباراة، وتم الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة بمغادرة الفندق وأنها حرصت على الحديث مع اللواء عماد عبد العزيز للاطمئنان ومعرفة ما إذا كان الزمالك بحاجة الى أي أمر قبل المغادرة.

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز على حساب تونجيث في الجولة الأولى قبل تعادل اليوم ضد مولودية الجزائر اليوم.

بينما ارتقى مولودية الجزائر الى المركز الثاني للمجموعة الرابعة بعد تعادله اليوم الإيجابي ليصعد بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المرتبة الثالثة بواقع نقطتين لكليهما بعد تعادلهما في الجولتين الأولي والثانية.

فيما يتذيل ترتيب المجموعة الرابعة فريق تونجيث السنغالي بنقطة وحيدة جمعها من التعادل السلبي مع الزمالك اليوم فى المباراة التي انتهت بنتيجة سلبية.