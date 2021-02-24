شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد لتليفزيون الخليج 365: الونش وعبد الغنى الأفضل لدفاع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق السيد، نجم مصر والزمالك الأسبق، أن التعادل السلبى مساء الثلاثاء للفريق الأبيض مع تونجيث السنغالى في ثاتى جولات المجموعة الرابعة لدورى أبطال أفريقيا يعد مقبولا، في ظل الأجواء وظروف الطيران التي أحاطت ببعثة الزمالك خلال توجهها للسنغال، والرحلة التى استغرقت قرابة 23 ساعة.

وتعادل الزمالك مع تونجيث السنغالى بدون أهداف فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد لات ديور فى السنغال، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وقال طارق السيد، في تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365 الذى يقدمه عمر الأيوبى: "التعادل في أول مباراتين للزمالك أمام تونجيث وقبلها مع مولودية لا يدعو للقلق، لأن المشوار ما زال طويلا وهناك 4 جولات أخرى مع فرق المجموعة سيحسم الزمالك خلالها الأمر لصالحه بقليل من التركيز".

ويرى طارق السيد أن لاعبى الزمالك معذورين في الأداء بهذا الشكل المقبول إلى حد ما، لأنهم تعرضوا لإجهاد غير عادى بسبب أزمة الطيران التي أجهدتهم بشكل كبير جدا، وظهر ذلك في سرعات أشرف بن شرقى وزيزو وفتوح.

وكشف ظهير أيسر الزمالك الأسبق أن خط الدفاع في الزمالك لم يكن بالشكل المطلوب في التجانس لأنه يرى محمود الونش ومحمد عبد الغنى ثنائى أكثر تفاهما، مع وجود محمود علاء وعبد الغنى أو الونش، ولكن في كل الأحوال هذه وجهة نظر المدير الفنى التى تحترم.