تعادل في مصلحة الزمالك بين الترجي ومولودية الجزائر

الشارقة - اميمة ياسر -

تعادل فريق الترجي التونسي مع مولودية الجزائر، في دوري أبطال أفريقيا، وهي نتيجة تصب في مصلحة الزمالك المتواجد في نفس المجموعة، بعد تعادله سلبياً مع توينجيت السنغالي في وقت سابق اليوم.

وانتهت المباراة، التي أقيمت بالجزائر، بالتعادل الإيجابي بين الترجي والمولودية بهدف لكل فريق، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح بلال بن ساحة أهداف المباراة لصالح المولودية في الدقيقة 27، وتعادل للترجي التونسي عبدالرؤوف بن غيث في الدقيقة 60 من أحداث المباراة.

وبهذا التعادل، رفع الترجي رصيده للنقطة الرابعة في صدارة ترتيب المجموعة، بينما رفع مولودية الجزائر للنقطة الثانية متساوياً في النقاط مع الزمالك، في حين يأتي توينجيت السنغالي في المركز الرابع بنقطة واحدة.

ويستعد الترجي لاستضافة الزمالك في ملعبه بالجولة الثالثة، في حين يستضيف توينجيت نظيره المولودية بالجولة ذاتها.