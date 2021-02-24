شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس إدارة اتحاد اليد: لم نقدم استقالة جماعية بسبب إيقاف هشام نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نبيل خشبة، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، أنه لم يتم إخطار المجلس بقرار إيقاف هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد بشكل رسمى حتى الآن، لافتًا إلى أنهم علموا بالقرار من على مواقع السوشيال ميديا، وفى حالة وصول القرار من الاتحاد الدولى لليد برئاسة حسن مصطفى سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

وأضاف نبيل خشبة، خلال تصريحاته لبرنامج "زملكاوى" مع الإعلامى محمد أبو العلا، يدور حديث أن هناك تصفية حسابات وألوان وانتماءات لأندية وراء قرار إيقاف هشام نص، والمفترض تلك الأمور لا تؤثر على القرارات، ونحن كاتحاد يد نطبق اللائحة على كل الأندية سواء دون النظر لانتماءات.

وتابع حديثه: "لم نتقدم باستقالة جماعية حال وصول قرار رسمى بإيقاف هشام نصر، فنحن حرصون على عدم التخلي عن مواقعنا، لتسير الأعمال ومش هنضحى حتى لا يواجه المنتخب أزمات في أولمبياد طوكيو 2021، وسنقوم بتطبيق اللائحة حتى يوجد البديل لهشام نصر لتسيير الأعمال".