شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: موسيمانى أخطأ.. ولا غنى عن وجود أفشة بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين نجم الأهلى الأسبق أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للمارد الأحمر، أخطأ في خطة الفريق، واللاعبون يتحملون جزءا من الخسارة أمام سيمبا التنزانى فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وقال وليد صلاح الدين خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "موسيمانى أخطأ بتغيير طريقة اللعب ولكن اللاعبين يتحملون جزءا من الخسارة، والأهم من طريقة اللعب فلسفة المدرب في الهجوم من عدمه، ولا غنى عن وجود أفشة في أي طريقة".

وأضاف وليد صلاح الدين: "هدف سيمبا جاء رغم تراجع 9 لاعبين من الأهلى تحت الكرة للدفاع، وموسيمانى لعب على استراتيجية الاستحواذ في الملعب في عدم وجود أفشة، ونسبة استحواذ الأهلى على الكرة ارتفعت إلى 65% في وجود أفشة، فأعتقد أن عدم توفيق موسيمانى واللاعبين سبب خسارة الأهلى أمام سيمبا".

وأوضح وليد صلاح الدين: "التغييرات متأخرة وخاطئة بخروج كهربا وبواليا أضعف الجانب الهجومى للأهلى، ورجع ظبطها بنزول مروان محسن ومحمد شريف وقلب الطريقة وظهر الأهلى بشكله في آخر 10 دقائق، والاعتراض على الحكم في نهاية المباراة بعدما أحس أنه كانت قريب من التعادل".

وتلقى الأهلى أول هزيمة في البطولات الأفريقية على يد سيمبا التنزانى بعدما حافظ المارد الأحمر على سجله خالى من الهزائم لمدة 450 يوما، وتعود أخر هزيمة للأهلى في البطولات الأفريقية عندما خسر أمام النجم الساحلي بتاريخ 29 نوفمبر 2019 بالجولة الأولى من دور المجموعات بإستاد رادس بهدف مقابل لا شىء.

كما تعد الهزيمة هى الثالثة للأهلى أمام سيمبا على أرضه، مرتين الأولى كانت عام 1985 فى ذهاب دور الـ 16 من بطولة ابطال الكؤوس 2-1، والثانية بهدف دون رد في دورى أبطال أفريقيا 2019 .

الأهلي خاض المباراة بتشكيل، مكوّن من: محمد الشناوى، محمد هانى، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمود وحيد ، أكرم توفيق، حمدى فتحى، أليو ديانج، محمود كهربا، جونيور أجايى، والتر بواليا.