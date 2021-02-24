شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر فوز للأهلى خارج أرضه فى دور المجموعات بعد هزيمة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل النادى الأهلى سجله الخالى من الانتصارات خارج الملعب فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بعد السقوط أمام سيمبا التنزانى، فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد دار السلام بالعاصمة التنزانية بهدف مقابل لا شىء.

وكسر نادى سيمبا سلسلة اللا هزيمة للأهلى بعد 13 مباراة متتالية، وتعود آخر هزيمة للأهلى فى البطولات الأفريقية عندما خسر أمام النجم الساحلى بتاريخ 29 نوفمبر 2019 بالجولة الأولى من دور المجموعات بإستاد رادس بهدف مقابل لا شىء.

وتعد هزيمة أمس الثلاثاء هى الثالثة للأهلى أمام سيمبا على أرضه، مرتين الأولى كانت عام 1985 فى ذهاب دور الـ 16 من بطولة ابطال الكؤوس 2-1، والثانية بهدف دون رد فى دورى أبطال أفريقيا 2019.

وفشل الأهلى فى تحقيق الفوز خارج أراضيه فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا منذ مباراة الترجى التونسى خلال عام 2018 حين فاز المارد الأحمر بهدف نظيف سجله المغربى وليد أزارو الذى انتقل إلى الاتفاق السعودى.

سجل هدف سيمبا ميكويسونى فى الدقيقة 31 عبر تصويبة قوية، وقد الأهلى عرض متواضع على مدار الـ90 ولم ينشط إلا فى الدقائق الأخيرة لكنها لم تكن كافية للفوز أو إدراك التعادل.

وخاض الأهلى المباراة بتشكيل، مكوّن من: محمد الشناوى، محمد هانى، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، أكرم توفيق، حمدى فتحى، أليو ديانج، محمود كهربا، جونيور أجايى، والتر بواليا.