شكرا لقرائتكم خبر عن نجم تونس ينصح فرجاني ساسي: جدد للزمالك وصعب تجد كل هذا الحب فى مكان آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التونسي وسام العابدي، نجم الزمالك الأسبق، أن الفريق الأبيض لا بد أن يحقق المكسب في المباريات القادمة بدوري أبطال أفريقيا، موضحا أن الزمالك يمتلك خامة مميزة من اللاعبين التي تستطيع القيام بذلك.

وقال العابدي، في تصريحات لبرنامج مساء أون على فضائية أون تايم سبورتس، مع مدحت شلبي: "قصة فرجاني ساسي مع الزمالك، شخصيا لو كنت مكان ساسي لحسمت موقفي لأني من الصعب أن أجد كل هذا الحب في مكان آخر".

وأبدى نجم الكرة التونسية والزمالك السابق سعادته بوجود 17 لاعبا تونسيا محترفا بالدوري المصري، موضحا أن الكرة المصرية دائما ما تجذب المواهب العربية للتواجد في أجوائها، متمنيا أن يحصل الزمالك على جميع البطولات.

وعن مباراة الزمالك أمام تونجيث السنغالي، والتي انتهت بالتعادل السلبي، قال العابدي أن الزمالك أضاع نقطتين كانا في المتناول كما أضاع نقطتين قبلهم، ولو كان معه مهاجم صريح بقيمة مصطفى محمد لكان حسم المباراتين.

ويرى العابدي أن الزمالك افتقد للحلول في مباراته مع بطل السنغال، وفشل في ترجمة السيطرة إلى فرص حقيقة، مؤكدا أن الفريق يستطيع الفوز فى المباريات المقبلة وتصحيح أوضاعه بالمجموعة الصعبة بدوري الأبطال.

وتعادل فريق الزمالك سلبيًا مع نظيره تونجيث السنغالى، فى المباراة التى جمعتهما مساء، الثلاثاء، على استاد اب ديور فى السنغال، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ليهدر الفارس الأبيض فوزًا سهلاً على مضيفه الذى ظهر بمستوى متواضع.

بهذه النتيجة يصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى.. الترجى التونسى فى المقدمة بثلاث نقاط، والزمالك فى المركز الثانى بنقطتين، ومولودية الجزائر فى المركز الثالث برصيد نقطة، وتونجيث السنغالى فى المركز الأخير بنقطة.