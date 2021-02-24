شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاصة: إيهاب جلال لن يرحل لبيراميدز وهدفنا المربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة نادي المقاصة، كواليس عودته لرئاسة النادي بعد رفض الاستقالة التي تقدم بها في الفترة الأخيرة. وقال عبد السلام، في تصريحات لبرنامج مساء أون على فضائية أون تايم سبورتس، مع مدحت شلبي، إنه كان يتمنى أن يقود الراعي الرسمي لفريق المقاصة إدارة النادي في الفترة المقبلة، خاصة أنه المسئول ماليا عن النادي.

وعن تأثر المقاصة برحيل عدد من اللاعبين المميزين قال رئيس النادي: "ما دام إيهاب جلال على رأس الجهاز الفني لا ينتابني أي قلق هو يعرف احتياجاته وقدراته فريقه ولا نتدخل في أموره الفنية، وكذلك لو هناك لاعبون سيرحلون فهذه قرارات الجهاز الفني".

وأكمل رئيس المقاصة: "الراعى بدأ ينصرف عن توفير احتياجات الفريق من شهر مايو الماضي، والشركة المالكة للنادي ترى أنها شركة استثمارية تهدف للربح في المقام الأول، لذلك كان لا بد من توفير موارد للفريق من خلال بيع عدد من اللاعبين".

وعن التقارير التي تربط إيهاب جلال بالرحيل إلى بيراميدز، أكد عبد السلام: "هناك علاقة قوية تجمعني بإيهاب جلال، وإذا كان هناك شيء بشأن هذا الأمر كان سيتحدث معي فيه، ولن يرحل إلا بعد الرجوع لي".

وأتم رئيس المقاصة قائلا: "أطمح في تواجد مصر المقاصة خلال المربع الذهبي للدوري المصري الممتاز هذا الموسم، لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين للقتال من أجل الفريق".