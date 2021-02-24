شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك تُصدر بيانا بشأن الحكم ببطلان اللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، بيانًا رسميًا للرد على الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضى ببطلان لائحة النادى التى تم اعتمادها فى عام 2019 وما ترتب عليها من آثار، فى الدعوى المرفوعة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق، حيث كان ممدوح عباس أقام الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 وتداولت بالجلسات حتى صدر الحكم النهائي الثلاثاء.

وسبق وأصدر مركز التسوية والتحكيم حكم "درجة أولى" ببطلان لائحة نادي الزمالك بتاريخ يوم 28 أكتوبر الماضى، وبعد صدور الحكم قامت اللجنة الأوليمبية المصرية بالطعن عليه وتضامن معها مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق.

وأصدر مركز التسوية والتحكيم مساء الثلاثاء حكمه النهائي ببطلان لائحة الزمالك ورفض الطعن المقدم من اللجنة الأوليمبية وكذلك مرتضي منصور، حيث ذكر الحكم أنه ليس له صفة في الوقت الحالي بالنادي، بعد صدور قرار بإيقافه ومجلسه.

بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة من إلغاء للائحة الخاصة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية، وما ترتب عليها من آثار قانونية، فإن إدارة النادي الحالية لم تبلغ حتي تاريخه بأي صورة من الصور بهذا الحكم حتى يتم تدارسه من خلال اللجنة القانونية بالنادي وعرض مدى وجوبية، وكيفية تنفيذه، مع الأخذ في الاعتبار الاحتفاظ بحقها فى الطعن على هذا الحكم بالبطلان أمام الجهات المختصة.

وفي هذا المقام نود الإشارة إلى أن لائحة نادي الزمالك المعمول بها حاليا تم اعتمادها بعد موافقة اللجنة الأولمبية لها، وذلك مع تأييد بحكم المحكمة الإدارية العليا في غضون عام 2019 كما تود اللجنة أن تشير إلى أنها تدير نادي الزمالك في إطار من الشرعية القانونية وكل ما تبغيه هو الصالح العام لنادي الزمالك، والعمل على تسيير جميع خدمات النادي بانتظام.. والله ولي التوفيق.