شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: لاعبو الزمالك افتقدوا الحماس والتركيز أمام تونجيت السنغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق يحيى، نجم الزمالك الأسبق، أن الأبيض كان الأفضل أمام تونجيت الشنغالى، والمباراة كانت لصالح الأبيض والفريق كان الأفضل، وكان يمكنه تسجيل هدف مبكر، والزمالك كان يستحق الفوز لكنه افتقد الحماس والتركيز، بعض الشىء وهو ما أثر في إنهاء الفرص".

وأوضح طارق يحيى خلال تصريحات تليفزيونية قائلا: "تعادل الترجي والمولودية أعاد المنافسة في المجموعة مرة أخرى، والترجي سيقاتل للفوز على الزمالك بالمباراة المقبلة، ومن غير المقبول أن يهدر الزمالك نقاط مباراتي الترجي وتونجيت في مصر".

وقال نجم الزمالك السابق: "ما يحزنني أن الزمالك كان بإمكانه خطف المباراة أمام تونجيت، خاصة أن الفوارق بين الفريقين كبيرة، وغياب التسجيل في مباراتين متتاليتين أمر مقلق، وكان يجب أن تكون الأمور أكثر جدية في الزمالك".

وتعادل فريق الزمالك سلبيًا مع نظيره تونجيث السنغالى، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء، على ستاد اب ديور فى السنغال، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا، ليهدر الفارس الأبيض فوزًا سهلاً على مضيفه الذى ظهر بمستوى متواضع.

لعبا فريقى الترجى التونسى ومولودية الجزائر لصالح الزمالك، حيث تعادل القريقان بنتيجة 1 / 1 في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء في ختام مباريات الجولة الثانية، والتي أقيمت على ملعب "5 جويلية"، جاء هدف مولودية الجزائر عن طريق اللاعب بلال بن ساحة في الدقيقة (27) من عمر المباراة، بينما عاد عبد الرؤوف بن غيث بهدف للترجي في الدقيقة 60 منحهم التعادل في المواجهة ليقتنص لفريقه نقطة غالية.

تعادل الترجى والمولودية جاء فى صالح فريق الزمالك، الذى تعادل سلبيًا مع تونجيث السنغالى، فى المباراة التى جمعتهما مساء على ستاد اب ديور فى السنغال، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا.

وبعد انتهاء مواجهات الجولة الثانية أصبح الترجى متصدرًا المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز على حساب تونجيث في الجولة الأولى قبل التعادل ضد مولودية الجزائر.