شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: موسيماني سبب هزيمة الأهلى أمام سيمبا.. وباتشيكو "بياكل عيش" مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي والكرة المصرية السابق، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تسبب في هزيمة الفريق ويتحمل المسئولية نتيجة إشراكه ثلاثة لاعبين في وسط الملعب أمام سيمبا التنزانى فى دورى المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف رضا عبد العال، خلال تصريحات تليفزيونية قائلا: "إشراك ثلاثي في وسط الملعب أمر غير مفهوم بالمرة، نظراً لتواضع مستوى فريق سيمبا، كما أن موسيماني أشرك عمرو السولية في الشوط الثاني فأصبح يعتمد على رباعي في وسط الملعب ولا توجد فرص حقيقية للأهلي على مرمى سيمبا إلا كرة وحيدة عن طريق محمد شريف فور اشتراكه على حساب أكرم توفيق".

وشنَ رضا عبد العال هجوماً عنيفاً على البرتغالي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك عقب تعادل الفريق مع تاونجيث السنغالي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، قائلا: "السوشيال ميديا لعبت دوراً كبيراً في إشراك الحارس محمود جنش في المباراة على حساب محمد أبو جبل، ورَضَخ باتشيكو لتلك الضغوط".

وقال نجم الأهلى والزمالك الأسبق: "كنت أٌفضل استمرار أبو جبل وعدم ذبحه لمجرد ارتكابه خطأ خلال مباراة الإسماعيلي بالدوري الممتاز، و باتشيكـو (بياكل عيش) وهو مدرب متواضع فنياً وتغييراته متأخرة، ولا يملك قراراً، بالإضافة إلى أنه يخشى اللاعبين الكبار".

وخسر فريق الأهلي من سيمبا بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما عصر أمس، الثلاثاء، بملعب "مكابا" فى مدينة تنزانيا بدار السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

سجل هدف سيمبا ميكويسوني فى الدقيقة 31 عبر تصويبة قوية، وقد الأهلي عرض متواضع على مدار الـ90 ولم ينشط إلا في الدقائق الأخيرة لكنها لم تكن كافية للفوز أو إدراك التعادل.